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13 минут назад

Евросоюз анонсировал планы по переговорам с Россией, США и НАТО

Власти Европейского союза оказались недовольны тем, что их не позвали принять участие в грядущих переговорах России, США и НАТО о гарантиях безопасности, которые ранее выставила странам Запада Москва. Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, ЕС не хочет быть нейтральным наблюдателем на саммите, на котором будет обсуждаться их судьба.

ЕС анонсировал планы по переговорам с Россией, США и НАТО
Фото: ReutersReuters

Издание отмечает, что также в Евросоюзе озадачены тем фактом, что, не участвуя в переговорах, чиновники ЕС теряют возможность отвечать на меры, принимаемые российскими властями.

При этом, несмотря на желание участвовать в саммите, Евросоюз не сможет согласовать текст совместной декларации НАТО — ЕС, поскольку некоторые страны, в частности Франция, уверены, что Евросоюзу необходимо больше стратегической автономии в вопросах безопасности и обороны.

Напомним, что переговоры между Россией и США по вопросам безопасности состоятся 10 января, а 12 января пройдет встреча с представителями стран-участников Североатлантического альянса. 13 января пройдет встреча с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В мире,НАТО,ЕС,ОБСЕ,
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