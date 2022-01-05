Это заговор: Президент Казахстана объявил о смещении Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев после смещения бывшего президента Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности заявил, что в стране имеет место заговор. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, сообщает ТАСС.

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово», — сказал Токаев.

Напомним, что ситуация в Казахстане обострилась 2 января из-за акций протеста по причине повышения стоимости газа для населения в два раза. Митинги, которые сопровождались столкновения с силовиками, постепенно начались по всей стране и переросли в массовые беспорядки. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, правительство ушло в отставку.

Участники протестов вступают в столкновения с полицией, захватывают и поджигают административные здания, громят магазины и офисы. В нескольких регионах страны введен режим чрезвычайного положения.