На границе Белоруссии с ЕС застряли сотни фур

Около 1,6 тысяч грузовиков скопилось на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтикой. Об этом сообщает Telegram-канал Пограничного комитета Белоруссии.

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«Количество грузовиков на границе с Литвой и Польшей продолжает расти», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, на литовском направлении общее количество фур увеличилось на 37%. В очереди на оформление на пяти КПП стоит 1250 грузовиков.

На польском направлении ожидают оформления 280 фур, на латвийском - 50.