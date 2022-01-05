На границе Белоруссии с ЕС застряли сотни фур

Около 1,6 тысяч грузовиков скопилось на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтикой. Об этом сообщает Telegram-канал Пограничного комитета Белоруссии.
«Количество грузовиков на границе с Литвой и Польшей продолжает расти», – сказано в сообщении.
По информации ведомства, на литовском направлении общее количество фур увеличилось на 37%. В очереди на оформление на пяти КПП стоит 1250 грузовиков.
На польском направлении ожидают оформления 280 фур, на латвийском - 50.
Ранее Польская пограничная охрана подписала три договора с подрядчиками на строительство капитального заграждения на границе с Белоруссией.