Власти казахстанского города вышли к протестующим

Представители власти казахстанского Костаная вышли к протестующим, чтобы выслушать их требования. Запись произошедшего опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с участниками протеста встретился аким (глава администрации) города Кайрат Ахметов. Один из протестующих заявил ему, что люди устали из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице Нур-Султане.