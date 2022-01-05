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28 минут назад

Власти казахстанского города вышли к протестующим

Представители власти казахстанского Костаная вышли к протестующим, чтобы выслушать их требования. Запись произошедшего опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с участниками протеста встретился аким (глава администрации) города Кайрат Ахметов. Один из протестующих заявил ему, что люди устали из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице Нур-Султане.

Во взятом штурмом здании администрации Алма-Аты начался пожар

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В мире,Видео,РЕН ТВ,
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