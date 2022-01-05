В Харькове частично обрушилось здание. Момент падения был зафиксирован на камеру, запись публикует телеканал «360». На ней видно, как рушится облицовка четырехэтажного кирпичного строения.
Известно, что в здании располагались офисные помещения. По предварительным данным, причиной внезапного обрушения стало строительство, которое ведется недалеко от дома.
Ранее сообщалось, что молния ударила в самое высокое здание в мире. Во время непогоды электрический разряд попал в шпиль небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае.