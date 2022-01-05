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31 минуту назад

Протестующие отняли автомат у полицейского в Алма-Ате. Видео

В Алма-Ате протестующие отняли автомат у полицейского. Снятые очевидцами кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно, как толпа участников протеста окружила силовика, мужчины отобрали оружие у правоохранителя.

Массовые акции протеста вспыхнули в некоторых городах Казахстана в первые дни нового года. Недовольные повышением цен на газ граждане стали выходить на улицы. В ночь на среду на улицах Алма-Аты стали возникать столкновения митингующих с силовиками.

В связи с обострившейся ситуацией президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Кроме того, глава республики подписал указ об отставке правительства.

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