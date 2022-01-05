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59 минут назад

Штурм здания администрации в Актобе сняли на видео

Протестующие штурмуют здание администрации в Актобе. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавший видео с места событий в своем официальном Telegram-канале. На нем видно, как толпы людей поднимаются по ступеням здания.

Массовые акции протеста вспыхнули в нескольких городах на западе Казахстана минувшим вечером. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками. По предварительным данным, в ходе беспорядков пострадали 137 полицейских и 53 гражданских, задержаны более 200 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Также глава государства подписал указ об отставке правительства.

Ранее сообщалось, что в центр Алма-Аты вновь стягиваются митингующие.

В мире,Конфликты,Происшествия,Видео,газета "Известия",
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