Штурм здания администрации в Актобе сняли на видео

Протестующие штурмуют здание администрации в Актобе. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавший видео с места событий в своем официальном Telegram-канале. На нем видно, как толпы людей поднимаются по ступеням здания.

Массовые акции протеста вспыхнули в нескольких городах на западе Казахстана минувшим вечером. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками. По предварительным данным, в ходе беспорядков пострадали 137 полицейских и 53 гражданских, задержаны более 200 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Также глава государства подписал указ об отставке правительства.