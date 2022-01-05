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1 час назад

Появилось видео стягивающихся в центр Алма-Аты митингующих

Митингующие снова стягиваются в центр Алма-Аты. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказались кадры с места событий.

Вспыхнувшие минувшим вечером массовые протесты практически прекратились к 04:30 утра, люди стали покидать городские площади. Сейчас в Алма-Ате, а также Алматинской и Мангистауской областях действует режим ЧП до 19 января. Согласно ему запрещены массовые мероприятия и забастовки, с 7.00 до 23.00 действует комендантский час. Также запрещена продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.

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