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45 минут назад

Бывший генсек НАТО назвал способ для Украины и Грузии вступить в альянс

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен

Бывший генсек НАТО назвал способ для Украины и Грузии вступить в альянс
Фото: ТАССТАСС

рассказал, как альянс может предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на войну в Донбассе и территориальные претензии Киева и Тбилиси к другим странам.

Расмуссен выступил колумнистом издания Politico.

Он написал, что ради будущего членства Украины и Грузии стоит ограничить действие пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.

«Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008. Теперь пришло время установить план действий для реализации нашего обещания. При необходимости мы можем сделать это с оговоркой, что статья 5 устава НАТО распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси", — заявил Расмуссен

По его словам, «если Путин вторгнется на Украину», «мы должны направить значительную военную помощь Украине и ввести экономические санкции, которые нанесут вред российской экономике, включая отмену газопровода «Северный поток - 2».

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При этом он добавил, что НАТО является «альянсом мира» и хочет исключительно «мирной кооперации с Москвой».

Статья 5 устава НАТО гласит, что вооруженное нападение на члена альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом. По этой причине в альянс не принимают государства, на территории которых идет война, а также имеющие территориальные претензии к соседям.

В феврале 2019 года на Украине изменили конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

В мире,Андерс Расмуссен,НАТО,Госдума,ЕС,
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