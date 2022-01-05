Гигантский шприц из овец и коз в Германии попал на видео

Сообщается, что для организации акции понадобилось около 700 животных. Фермеры выложили контур будущего шприца кусочками хлеба, после чего выпустили животных в еде. Животноводы считают, что милые животные смогу убедить тех, кто не уверен в необходимости прививки от коронавируса, что это нужно сделать как можно скорее.