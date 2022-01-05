Гигантский шприц из овец и коз в Германии попал на видео

Животноводы из Нижней Саксонии выложили огромный шприц на поле с помощью коз и овец. Таким образом организаторы решили подтолкнуть в вакцинации сомневающихся граждан. Видео публикует telegram-канал «Лента дня».
Сообщается, что для организации акции понадобилось около 700 животных. Фермеры выложили контур будущего шприца кусочками хлеба, после чего выпустили животных в еде. Животноводы считают, что милые животные смогу убедить тех, кто не уверен в необходимости прививки от коронавируса, что это нужно сделать как можно скорее.
Как сообщает сайт «ourworldindata.org» полностью вакцинированы 71,1 % жителей Германии, полностью введенные дозы достигают отметки в 150 млн.