Во внешней политике Германии увидели «трещины» из-за «Севпотока-2»

Представитель по вопросам внешней политики входящего в оппозицию Христианско-демократического союза Юрген Хардт увидел во внешней политике Германии «трещины» из-за отсутствия в правительстве ФРГ единой позиции по «Северному потоку-2». Он заявил об этом в интервью редакционной группе «Функе», передает ТАСС.

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Также социал-демократы, «зеленые» и либералы не имеют общей точки зрения насчет санкций против России.

«После нескольких недель во внешней политике и политике безопасности коалиции появляются трещины», — сказал Хардт, добавив, что вопрос о том, кто определяет внешнюю политику: ведомство канцлера или МИД.

«Не прояснен, к примеру, вопрос "Северного потока-2" — СДПГ придерживается точки зрения, что речь идет об исключительно экономическом проекте, а глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] указывает на геостратегическую роль. По вопросу санкций против России также усматриваются разные позиции», — уточнил немецкий политик.

Ранее стало известно, что Сенат США готовит пакет санкций против «Северного потока-2», голосование пройдет 14 января.