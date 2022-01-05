В НАТО назвали главную тему переговоров с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах с Россией, которые состоятся 12 января, станут вопросы европейской безопасности. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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По его словам, эта повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон.

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Переговоры пройдут в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генсека Столтенберга.

Диалог с Россией

31 декабря в Госдепе США сообщили, что представители НАТО готовы приступить к содержательному диалогу с Россией по Украине.

В ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и Столтенберг обсудили контакты с Россией. Уточняется, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».

Сдерживание России

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Так, Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России против Украины с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции Элизабет Трасс, Анналеной Бербок, и Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Во время разговора главы ведомств подтвердили готовность взыскать с Москвы высокую цену в случае реализации приписываемых ей замыслов.

Кроме того, 4 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе телефонного разговора с главой МИД Греции Никосом Дендиасом обсудила координацию между союзниками по Североатлантического альянса, в том числе в контексте «сдерживания» России.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии Ян Липовский поговорили по телефону договорились о совместных шагах для «сдерживания» России.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины отметили, что главами МИД были согласованы позиции сторон на фоне «агрессивных действий РФ».

Возможные санкции

По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, американские власти надеются, что вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины не придется. Он подчеркнул, что Москва «хорошо представляет, что имеется в виду под мерами, которые последуют» в случае эскалации ситуации на Украине, однако объявлять о них публично американская сторона не планирует.

Также, по данным Госдепа, власти США убеждены, что между Вашингтоном и его союзниками существует консенсус по поводу возможности введения санкций против России из-за Украины