Украина и Чехия договорились противостоять «агрессии» России

Главы МИД Украины и Чехии Дмитрий Кулеба и Ян Липовский провели переговоры, в ходе которых согласовали позиции на фоне «агрессивных действий» России. Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Фото: pinterest.com pinterest.com

Главы украинской и чешской дипломатии согласовали позиции Украины и Чехии на фоне агрессивных действий России и накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Российской Федерацией, — говорится в сообщении министерства.

Также министры затронули темы подготовки Чехии к статусу председателя Евросоюза. Эти полномочия страна получит во второй половине 2022 года. Как заявил Липовский, европейская интеграция Украины станет приоритетом председательства Чехии в ЕС.

Заседание совета РФ — НАТО намечено на 12 января. Предполагается обсудить вопросы европейской безопасности, связанные с Украиной.

Перед этим, 10 января, планируются переговоры РФ и США. На них должны обсудить российские предложения о гарантиях безопасности.