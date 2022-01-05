В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
13 минут назад

Украина и Чехия договорились противостоять «агрессивным действиям» России

Главы МИД Украины и Чехии Дмитрий Кулеба и Ян Липовский провели переговоры, в ходе которых согласовали позиции на фоне «агрессивных действий» России. Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Украина и Чехия договорились противостоять «агрессии» России
Фото: pinterest.compinterest.com

Главы украинской и чешской дипломатии согласовали позиции Украины и Чехии на фоне агрессивных действий России и накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Российской Федерацией, — говорится в сообщении министерства.

Также министры затронули темы подготовки Чехии к статусу председателя Евросоюза. Эти полномочия страна получит во второй половине 2022 года. Как заявил Липовский, европейская интеграция Украины станет приоритетом председательства Чехии в ЕС.

Заседание совета РФ — НАТО намечено на 12 января. Предполагается обсудить вопросы европейской безопасности, связанные с Украиной.

Перед этим, 10 января, планируются переговоры РФ и США. На них должны обсудить российские предложения о гарантиях безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

В мире,Дмитрий Кулеба,НАТО,МИД,ЕС,ОБСЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители