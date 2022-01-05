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28 минут назад

Госдеп: США не станут обсуждать с Россией НАТО без участия союзников по альянсу

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что Вашингтон будет обсуждать с Москвой в ходе женевских переговоров с РФ по гарантиям безопасности, которые намечены на 10 января. Его слова приводит ТАСС.

США отказались обсуждать с Россией НАТО и Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается взаимодействия с Россией в контексте диалога по стратегической стабильности, то мы не будем обсуждать вопросы, касающиеся НАТО, вопросы, касающиеся исключительно Европы", - сообщил представитель Госдепа.

Прайс объяснил, что США не хотят обсуждать с Россией вопросы, касающиеся НАТО, без присутствия за столом переговоров союзников Вашингтона по альянсу. Он добавил, что вслед за двусторонними переговорами с Москвой в Женеве состоится заседание Совета Россия — НАТО, а также переговоры представителей России и ОБСЕ. По его словам, стороны затронут те темы, которые уже поднимались в ходе предыдущих встреч в рамках диалога по стратегической стабильности.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий".

Позднее сообщалось, что главы Министерств иностранных дел НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам гарантий безопасности. 15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО.

В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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В мире,Нед Прайс,НАТО,МИД,Госдеп США,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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