Большинство протестующих в Алма-Ате разошлись по домам

Большая часть протестующих в Алма-Ате, Казахстан, разошлась по домам в ночь на среду, 5 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

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По словам собеседников, сейчас происходят локальные стычки с полицией.

Также в городе слышны звуки светошумовых гранат, на улицах встречаются протестующие и с арматурой или палками в руках.