Столтенберг назвал главную тему на переговорах с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах с Россией 12 января станут вопросы европейской безопасности. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

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По его словам, в первую очередь планируется обсуждение ситуации «на и вокруг Украины». Также будут затронуты вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков.

Столтенберг добавил, что эта повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон.