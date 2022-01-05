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19 минут назад

На встречу с Путиным предложили отправить бывших президентов США

Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман предложил созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента США, для того, чтобы решить внутренние и внешние политические проблемы страны. Об этом он написал в своей статье для The Hill.

На встречу с Путиным захотели отправить бывших президентов США
Фото: EPAEPA

«Предположим, в Кэмп-Дэвиде (загородная резиденция президента США — прим. «Ленты.ру») на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта», — написал политолог.

По его мнению, эту же идею стоит распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

Ульман считает, что основной задачей совета является поиск компромисс, отвечающий интересам всех сторон.

«Это была бы самая странная встреча. Но, учитывая серьезный характер нашего кризиса, какова альтернатива?» — написал он.

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