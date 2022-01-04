Король и королева Швеции заразилась коронавирусом после трех прививок

«Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах», – цитирует сообщение «Шведского радио» РИА «Новости».