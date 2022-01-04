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1 час назад

Король и королева Швеции заболели коронавирусом после вакцинации

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщают СМИ со ссылкой на Королевский двор.

Король и королева Швеции заразилась коронавирусом после трех прививок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах», – цитирует сообщение «Шведского радио» РИА «Новости».

Король и королева полностью вакцинированы от коронавируса, они также проходили вакцинацию. Королю сейчас 75 лет, его супруге – 78.

Ранее президент Мавритании 65-летний Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусом.

В мире,РИА Новости,
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