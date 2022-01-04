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23 минуты назад

Столкновения протестующих с полицией в Казахстане попали на видео

В казахстанском Атырау протесты против повышения цен на газ переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавший кадры с места событий. На них видно, как митингующие пытаются оттеснить правоохранителей на площади Исатая и Махамбета.

Акции протеста вспыхнули в городах Актау и Жанаозен Мангистауской области после того, как 1 января в стране повысилась цена на газ с 60 до 120 тенге за литр. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию из-за возникшей в регионе ситуации.

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