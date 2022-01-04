Столкновения протестующих с полицией в Казахстане попали на видео

В казахстанском Атырау протесты против повышения цен на газ переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавший кадры с места событий. На них видно, как митингующие пытаются оттеснить правоохранителей на площади Исатая и Махамбета.