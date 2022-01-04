Участники проходящих в Казахстане акций протеста выдвинули свои требования, в частности, они потребовали снижения цен на газ и продукты. Об этом сообщает «Спутник Казахстан» со ссылкой на своего корреспондента в Актау.

Митингующие хотят, чтобы власти добились снижения стоимости газа до 50 тенге (около 8,5 рубля) за литр, решили проблемы с безработицей и высокими ценами на продукты.

Также они потребовали, чтобы несколько митингующих были включены в состав Правительственной комиссии.

В Мангистауской области на западе Казахстана с 1 января автомобильный сжиженный газ подорожал с 50-60 до 120 тенге за литр. Большинство автомобилей в регионе заправляют именно этим топливом.

После этого в регионе начались акции протеста, митингующие перекрывали движение в городах. Несколько десятков человек были задержаны.

В правительстве Казахстана заявили, что в отношении владельцев заправок начато расследование по подозрению в ценовом сговоре. Позже владельцы заправок снизили цены до 85–90 тенге за литр «в рамках социальной ответственности бизнеса».