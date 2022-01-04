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1 час назад

Талибы создадут батальон смертников при армии

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) объявили о создании специального батальона террористов-смертников, который войдет в состав армии Афганистана. Об этом сообщает новостное агентство The Khaama Press.

Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид отметил, что батальон войдет в состав их спецподразделений и будет действовать при Министерстве обороны.

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Муджахид рассказал, что при необходимости в армию Афганистана будут набирать и женщин. Помимо этого, бывшие офицеры также могут быть включены в состав будущей армии.

Ранее представитель Министерства обороны Афганистана Энаятулла Хаваризми сообщил, что процесс создания новой регулярной армии страны завершен на 80 процентов. Теперь в вооруженных силах будут проходить службу 100 тысяч военных и гражданских рабочих.

В мире,Видео,Министерство обороны,Талибан,
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