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41 минуту назад

Во Франции признались, что давно знали о новом штамме коронавируса

Французские санитарные власти исследуют штамм коронвируса В.1.640 с ноября 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в Национальном агентстве общественного здравоохранения.

Во Франции признались, что давно знали о новом штамме COVID-19
Фото: pixabay.compixabay.com

Штамм В.1.640 изучается Национальным агентством общественного здравоохранения с ноября 2021 года. Он классифицируется пока как «исследуемый вариант коронавируса», — заявил представитель пресс-службы.

Также в агентстве сообщили, что во Франции в настоящее время циркулирует «целый ряд вариантов коронавируса и регулярно появляются новые, имеющие мутации».

Телеканал BFM, в свою очередь, заявил, что пока собрано мало данных о свойствах В.1.640 в связи с малым числом выявленных случаев заражения данным вариантом.

Накануне стало известно, что в Марселе был выявлен новый штамм коронавируса. Человек, у которого его обнаружили, недавно вернулся во Францию из Камеруна. По некоторым данным, заразились 12 человек.

В ВОЗ также сообщили, что следят за указанным вариантом коронавируса с ноября. При этом в организации не располагают данными, насколько штамм опасен.
В мире,ВОЗ,
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