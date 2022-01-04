Молния ударила в самое высокое здание в мире. Видео

Молния ударила в шпиль башни Бурдж-Халифа в Дубае, считающееся самым высоким и самым многоэтажным зданием в мире. Его высота составляет 828 метров. Видео, на котором запечатлен электрический разряд в небе над высоткой, появилось в социальных сетях.

В первые дни нового года в Арабских Эмиратах установилась дождливая погода с грозами и градом. По всей стране прошли ливни. Как полагают синоптики, плохая погода продлится до четверга.