Скандал в баре Мариуполя из-за украинского языка сняли на видео

Житель Мариуполя устроил скандал в местном баре из-за украинского языка. Об этом сообщает УНИАН. Посетителю заведения не понравилось, что сотрудники заведения разговаривали на украинском языке, и это стало поводом для конфликта.

На кадрах видно, как мужчина угрожает персоналу и нецензурно выражается в их адрес. В итоге одной из посетительниц бара удается вывести недовольного дебошира на улицу. Позднее к месту происшествия для разбирательства подоспели полицейские.