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42 минуты назад

Скандал в баре Мариуполя из-за украинского языка сняли на видео

Житель Мариуполя устроил скандал в местном баре из-за украинского языка. Об этом сообщает УНИАН. Посетителю заведения не понравилось, что сотрудники заведения разговаривали на украинском языке, и это стало поводом для конфликта.

На кадрах видно, как мужчина угрожает персоналу и нецензурно выражается в их адрес. В итоге одной из посетительниц бара удается вывести недовольного дебошира на улицу. Позднее к месту происшествия для разбирательства подоспели полицейские.

Ранее сообщалось, что украинка показала средний палец Зеленскому.

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