Опубликовано видео гигантского смерча в Израиле

У берегов Израиля образовался гигантский водяной смерч. Об этом сообщает издание «Известия», в распоряжении которого оказалось видео природного явления.

Жители Ашдода могли наблюдать, как огромный водяной вихрь движется над поверхностью воды. В последний момент, смерч сместился в сторону моря, город не пострадал, уточняет издание.