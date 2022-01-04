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1 час назад

Опубликовано видео гигантского смерча в Израиле

У берегов Израиля образовался гигантский водяной смерч. Об этом сообщает издание «Известия», в распоряжении которого оказалось видео природного явления.

Жители Ашдода могли наблюдать, как огромный водяной вихрь движется над поверхностью воды. В последний момент, смерч сместился в сторону моря, город не пострадал, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что приехавшие на новогодние праздники в египетскую Хургаду российские туристы застали снег с градом. От погодной аномалии отдыхающим пришлось спасаться под полотенцами.

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