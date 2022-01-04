Опубликовано видео гигантского смерча в Израиле

У берегов Израиля образовался гигантский водяной смерч. Об этом сообщает издание «Известия», в распоряжении которого оказалось видео природного явления.
Жители Ашдода могли наблюдать, как огромный водяной вихрь движется над поверхностью воды. В последний момент, смерч сместился в сторону моря, город не пострадал, уточняет издание.
Ранее сообщалось, что приехавшие на новогодние праздники в египетскую Хургаду российские туристы застали снег с градом. От погодной аномалии отдыхающим пришлось спасаться под полотенцами.