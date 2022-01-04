На Украине посетитель бара устроил скандал из-за украинского языка

В Мариуполе посетитель одного из баров устроил скандал из-за украинского языка сотрудников заведения. Об этом сообщает УНИАН.

На видео с места конфликта попала лишь небольшая часть перепалки, в которую мужчина вступил с сотрудниками бара. По словам очевидцев, причиной случившегося стало возмущение посетителя по поводу того, что персонал заведения изъясняется на украинском языке.

Отмечается, что языковые претензии дебошира переросли в нецензурную брань и угрозы, после чего одной из посетительниц удалось вывести его на улицу. Впоследствии для разбирательства на место происшествия прибыла полиция.