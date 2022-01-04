Полицейский спас женщину, не заметившую поезд: видео

В Казахстане полицейский спас женщину, которая едва не попала под поезд. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

Все произошло 1 января: пассажирка поезда вышла из вагона, чтобы дойти до ларька и не увидела прибывающий состав. Женщина едва не оказалась под его колесами, но транспортный полицейский Саят Кадыров заметил опасную ситуацию и бросился ей на помощь, предотвратив тем самым наезд поезда на человека.