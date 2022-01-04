«Не смешите Путина»: британцы призвали не угрожать России санкциями

Британский депутат Роберт Дженрик в своей статье для The Telegraph заявил, что Лондон «не может позволить себе игнорировать события на восточной границе Европы»: он призвал «продемонстрировать решимость» и ввести жесткие санкции против России. Читатели статьи призвали Дженрика «не смешить Путина», отмечают «ИноСМИ».

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили партнеров в Европе о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину, но Владимир Путин «скептически относится к подобным высказываниям», заявил Дженрик.

По его мнению, президент России, готовясь к своему следующему шагу, будет руководствоваться тем, насколько реальны эти «последствия».

«Потребуется продемонстрировать решимость - не только слова, но и дела. <…> До сих пор Великобритания была самым верным европейским партнером Украины, углубляя наше экономическое партнерство и обеспечивая военную подготовку 21 тысячи украинских военнослужащих. Чтобы сдержать Россию, мы должны убедить наших более скептически настроенных европейских друзей вместе принять жесткие и конкретные меры», - заявил депутат.

В комментариях к статье пользователь Simon Long отметил, что британцы пытаются угрожать Путину, имея «истощенные вооруженные силы, ободранные до костей десятилетиями сокращения численности и нехваткой финансирования». Он предположил, что такие заявления лишь смешат Путина.

«Тори довели нашу армию до того, что мы едва способны защищать наше побережье, не говоря уже о том, чтобы вступить в схватку с военной сверхдержавой», - согласился Jack Speake.

«Это становится уже смешно. Россия, Китай, Иран… Какие еще страны вы можете назвать из тех, с кем вы хотите подраться?» - написала Madeleine Richardson.