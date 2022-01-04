Трамп назвал Twitter позором демократии

"Twitter - это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook. Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют точку зрения только радикальных "левых", и их все ненавидят. Они - позор для нашей страны. А ты, Марджори, продолжай бороться!"