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48 минут назад

Трамп назвал Twitter позором демократии

Бывший президент США Дональд Трамп назвал социальную сеть Twitter позором демократии. Об этом говорится в его заявлении, которое распространила в понедельник пресс-служба экс-президента.

Трамп назвал Twitter позором демократии
Фото: © AP Photo/Alex Brandon© AP Photo/Alex Brandon

Трамп комментировал блокировку аккаунта в Twitter члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин за распространение недостоверных сведений о коронавирусе. Сам Трамп был навсегда заблокирован в Twitter после штурма его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года.

"Twitter - это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook. Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют точку зрения только радикальных "левых", и их все ненавидят. Они - позор для нашей страны. А ты, Марджори, продолжай бороться!"

Социальная сеть Facebook также заблокировала Трампа после 6 января 2021 года, однако сохранила возможность пересмотра этого решения в будущем.

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