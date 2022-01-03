Второй из братьев Богдановых скончался во Франции

Игорь Богданов, второй из братьев-близнецов, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили французские СМИ.
6 дней назад, 28 декабря, в одной из больниц Парижа умер Григорий. Братья практически одновременно заразились коронавирусом. Они не были вакцинированы.
Братья Игорь и Григорий Богдановы появились на свет в 1949 году в Сен-Лари. В свое время их отец Юрий Михайлович на протяжении десятилетий доказывал свое право на княжеский титул и в конце концов его получил, пишет журнал «Культурология».
Братьям было по 27 лет, когда они выпустили в печать свою первую книгу Clefs pour la science-fiction («Ключи к научной фантастике), впоследствии они написали еще 15 книг, посвященных научной фантастике, философии и популяризации науки.
О братьях Богдановых заговорили после запуска научно-популярного шоу «Время Х» еще в 1970-х. В 1990-х братья Богдановы изменились внешне. Новые лица, очевидно, создали им пластические хирурги, хотя сами Богдановы это всегда отрицали. Затем близнецы начали сниматься во французском «Форте Боярд».
Позднее началась эпоха мемов. Особую популярность получила фотография Игоря, который отвечал на телефонные звонки и «спасал мир». Их «назначили» секретными русскими повелителями вселенной.