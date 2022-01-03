Второй из братьев Богдановых скончался во Франции

Игорь Богданов, второй из братьев-близнецов, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили французские СМИ.

6 дней назад, 28 декабря, в одной из больниц Парижа умер Григорий. Братья практически одновременно заразились коронавирусом. Они не были вакцинированы.

Братья Игорь и Григорий Богдановы появились на свет в 1949 году в Сен-Лари. В свое время их отец Юрий Михайлович на протяжении десятилетий доказывал свое право на княжеский титул и в конце концов его получил, пишет журнал «Культурология».

Братьям было по 27 лет, когда они выпустили в печать свою первую книгу Clefs pour la science-fiction («Ключи к научной фантастике), впоследствии они написали еще 15 книг, посвященных научной фантастике, философии и популяризации науки.

О братьях Богдановых заговорили после запуска научно-популярного шоу «Время Х» еще в 1970-х. В 1990-х братья Богдановы изменились внешне. Новые лица, очевидно, создали им пластические хирурги, хотя сами Богдановы это всегда отрицали. Затем близнецы начали сниматься во французском «Форте Боярд».