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26 минут назад

В Дании предрекли окончание пандемии коронавируса из-за «омикрона»

В Дании предрекли окончание пандемии коронавируса из-за «омикрона». Более мягкий характер заражения этим вариантом может дать хороший иммунитет, полагают в Управлении общественного здравоохранения страны.

В Дании предрекли окончание пандемии коронавируса
Фото: ReutersReuters

«Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, так как «омикрон» может вызвать последнюю волну коронавируса», — приводит слова директора Управления Тиры Гроув Краузе The Guardian.

Ранее Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании представило исследование, из которого следует, что у заразившихся омикрон-штаммом вероятность попасть в больницу на 50–70% ниже, чем у пациентов со вариантом «дельта».

В мире,The Guardian,
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