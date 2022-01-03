В Дании предрекли окончание пандемии коронавируса из-за «омикрона». Более мягкий характер заражения этим вариантом может дать хороший иммунитет, полагают в Управлении общественного здравоохранения страны.

«Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, так как «омикрон» может вызвать последнюю волну коронавируса», — приводит слова директора Управления Тиры Гроув Краузе The Guardian .

Ранее Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании представило исследование, из которого следует, что у заразившихся омикрон-штаммом вероятность попасть в больницу на 50–70% ниже, чем у пациентов со вариантом «дельта».