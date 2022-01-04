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48 минут назад

«Стыд за нацию»: бывший депутат Рады считает, что украинцам стыдно за Зеленского

Граждане Украины испытывают «стыд за нацию» из-за политической команды, которая пришла к власти вместе с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом во вторник, 4 января, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев.

На Украине рассказали, почему им стыдно за Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также он подчеркнул, что лица, которые сейчас занимают посты в Правительстве не отвечают собственной роли, а также вызывают усталость у мирового сообщества.

Кроме этого он считает, что поступки людей, стоящих во главе государства, лишь порождают чувство стыда у граждан.

— Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право управлять государством. На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье, — поделился политик в эфире телеканала «Наш».

Депутат высказал мнение, что фамилии Зеленского, Порошенко или Януковича народ потом и не вспомнит, но будет вспоминаться общий стыд за нацию, а затем — мировая усталость.

Недавно «Вечерняя Москва» писала о том, что рекордное по длительности новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского разозлило жителей страны. Некоторые считают, что обращение президента выглядело как «мошенническая уловка для отвлечения внимания», а другие думают, что Зеленскому «нечего сказать людям».

В мире,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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