В Германии оценили заявление стран «ядерной пятерки»

Правительство Германии поддержало совместное заявление лидеров пяти ядерных держав (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) о недавнем заявлении с призывом предотвратить ядерную войну и не допустить гонки вооружений. Об этом сообщили представитель МИД Германии и глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

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«Федеральное правительство приветствует вчерашнее заявление США, России, Китая, Франции и Великобритании. Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Это важная констатация со стороны пяти ядерных стран Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое федеральное правительство энергично поддерживает», — заявил Прайс в ходе брифинга, сообщают РИА «Новости».

По его словам, диалог и сотрудничество пяти стран сейчас важнее, чем никогда. Представитель ведомства добавил, что странам необходимо предпринимать конкретные шаги по ядерному разоружению, чтобы прийти к мирному разрешению конфликта.