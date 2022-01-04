Боррель поедет на линию соприкосновения в Донбассе

Как пишет РИА Новости, со ссылкой на сообщение Еврокомиссии, это будет его первая заграничная поездка в новом году. Отмечается, что она должна состояться на текущей неделе, 4-6 января. Поездка призвана подчеркнуть решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, по мнению Еврокомиссии, "когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями.