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50 минут назад

Боррель поедет на линию соприкосновения в Донбассе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует посетить Украину. Там он отправится на линию соприкосновения на Донбассе.

Боррель поедет на линию соприкосновения в Донбассе
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Как пишет РИА Новости, со ссылкой на сообщение Еврокомиссии, это будет его первая заграничная поездка в новом году. Отмечается, что она должна состояться на текущей неделе, 4-6 января. Поездка призвана подчеркнуть решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, по мнению Еврокомиссии, "когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями.

Борреля будет сопровождать министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Сначала они отправятся на восток страны и "линию соприкосновения".

Позже поедут в Киев, где встретятся с представителями власти государства. Ранее в Совфеде ответили на критику Борреля требований России по гарантиям безопасности..

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