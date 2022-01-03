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10 минут назад

Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша в честь «героев-убийц»

Посольство Белоруссии на Украине направило в украинский МИД ноту протеста из-за марша националистов, прошедшего в Киеве. Об этом сообщается на сайте посольства.

Минск направил Киеву ноту протеста
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дипломаты заявили, что «при молчаливом попустительстве властей Украины» в марше участвовали активисты «беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего рейха».

В сообщении отмечается, что марш широко освещали украинские СМИ, «в том числе на общенациональных каналах телевидения».

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Речь идет о «Марше чести и достоинства», который прошел в Киеве 1 января. Мероприятие приурочено ко дню рождения Степана Бандеры (один из лидеров украинского националистического движения, его обвиняют в сотрудничестве с нацистами, а также в причастности к массовым убийствам поляков и евреев).

«В Ноте заявлено, что в сердцах белорусов, переживших ужасы фашистской оккупации и трагедию геноцида в годы Великой Отечественной войны, отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа», - подчеркнули белорусские дипломаты.

Они назвали «безнаказанное чествование идейными наследниками кровавых палачей Хатыни и тысяч других белорусских городов и деревень своих «героев»-убийц» оскорблением памяти предков, сражавшихся за свободу белорусского народа.

Посольство выразило протест из-за «нарастающей радикализации антибелорусской позиции Украины» и потребовало прекратить «попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности».

Марш также осудили в посольстве Израиля. Дипломаты назвали его «прославлением тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняющую память жертв Холокоста на Украине». Дипломаты потребовали расследовать «антисемитские проявления, которые имели место во время марша».

В мире,Степан Бандера,МИД,
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