Трампа призвали судить за убийство Сулеймани

Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал в понедельник предать суду тех, кто несет ответственность за расправу над командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани. Об этом он заявил на митинге в Тегеране, посвященном второй годовщине убийства Сулеймани.

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"Экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель Госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершенное преступление, - сказал Раиси. - Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа".

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По его словам, бывший командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" посвятил свою жизнь "изгнанию сил зла из региона". "Сулеймани был великим полководцем и оставил после себя школу сопротивления врагам, захватившим земли мусульман". - подчеркнул президент.

Генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США вблизи аэропорта Багдада вместе с заместителем командира иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисом. Минобороны США заявило, что ракетный удар был нанесен по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа. По версии Пентагона, операция носила оборонительный характер и преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке, от якобы планируемых убитым иранским генералом диверсий.

Высший совет национальной безопасности Ирана возложил на США всю ответственность за последствия преступной авантюры. "Америке не миновать возмездия, которое произойдет в нужное время, в подходящем месте", - указывалось в заявлении Совета.