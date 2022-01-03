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1 час назад

Президент Ирана заявил, что Трамп должен быть предан суду за убийство Сулеймани

Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал в понедельник предать суду тех, кто несет ответственность за расправу над командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани. Об этом он заявил на митинге в Тегеране, посвященном второй годовщине убийства Сулеймани.

Трампа призвали судить за убийство Сулеймани
Фото: ReutersReuters

"Экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель Госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершенное преступление, - сказал Раиси. - Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа".

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По его словам, бывший командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" посвятил свою жизнь "изгнанию сил зла из региона". "Сулеймани был великим полководцем и оставил после себя школу сопротивления врагам, захватившим земли мусульман". - подчеркнул президент.

Генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США вблизи аэропорта Багдада вместе с заместителем командира иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисом. Минобороны США заявило, что ракетный удар был нанесен по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа. По версии Пентагона, операция носила оборонительный характер и преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке, от якобы планируемых убитым иранским генералом диверсий.

Высший совет национальной безопасности Ирана возложил на США всю ответственность за последствия преступной авантюры. "Америке не миновать возмездия, которое произойдет в нужное время, в подходящем месте", - указывалось в заявлении Совета.

Ранее в Багдаде и иранских городах прошли многотысячные манифестации по случаю годовщины убийства Сулеймани. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Совбез привлечь к ответу США и Израиль за расправу над иранским генералом. По его словам, Сулеймани сыграл большую роль в борьбе с террористами из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В мире,Касем Сулеймани,Дональд Трамп,Министерство обороны,ООН,Исламское государство,
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