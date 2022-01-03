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1 час назад

Саакашвили угрожает вновь начать голодовку, если к нему не впустят зарубежных врачей

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы к нему впустили иностранных врачей, а также дали право общаться с адвокатами конфиденциально. Как в понедельник сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе, в противном случае 6 января политик вновь объявит голодовку.

"Мы требуем незамедлительного подключения к процессу лечения Михаила Саакашвили и допуска врачей из Соединенных Штатов, Украины, Нидерландов. <...> У нас нет возможности поддерживать конфиденциальную коммуникацию с Михаилом Саакашвили, что является нарушением фундаментальных прав адвоката и подзащитного", - сказал Тутберидзе.

Бывший президент попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. В тюрьме он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья политика сначала госпитализировали в тюремную больницу, а потом в военный госпиталь города Гори. 20 ноября он заявил о прекращении голодовки. 30 декабря прошлого года Саакашвили вновь перевели в тюрьму города Рустави.

Саакашвили заявил о новой жене

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании Imedi и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии рассмотрения. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В мире,Видео,Михаил Саакашвили,
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