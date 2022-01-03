Раскрыта информация о первой встрече Путина и Шольца

Первая личная встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца должна состояться в январе 2022 года. Об этом сообщает Bild со ссылкой на неназванные источники.

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Газета подчеркивает, что Шольц хочет сделать политику в отношении России главным приоритетом - «в обход зеленых». Канцлер, стремящийся к «новому началу» в отношениях с Москвой, поговорил с Путиным по телефону незадолго до Рождества.

По данным Bild, внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер «уже в течение двух недель готовит встречу» Шольца с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле надеются на преемственность в двухсторонних отношениях при новом канцлере Германии Олафе Шольце.

Об ожиданиях от Шольца Песков рассказал, комментируя дипломатический конфликт России и Германии. 15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Соколова по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Руководство Германии считает, что Соколов связан с российскими властями. После приговора Берлин выслал двух российских дипломатов.

МИД РФ «в порядке симметричного ответа на недружественное решение» объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Журналисты спросили Пескова, планирует ли Путин обсудить эту ситуацию с Шольцем.

«Мы надеемся, что эти контакты осуществятся», - заявил пресс-секретарь президента.