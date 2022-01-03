Названо «единственное условие» присоединения Украины к Европе

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Украина сможет войти в «круг цивилизованных европейских стран», только если «остановит Россию». Об этом он заявил в эфире Еспресо ТВ.

«Это единственный способ. Или ждать еще десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит», - заявил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что полное присоединение к Европе должно означать ускорение экономического и социального развития страны, а не только поездки украинцев на заработки в ЕС и путешествия по безвизу.

Чалый добавил, что Россия, «накачавшая милитаристские мускулы», постарается вернуть все республики бывшего СССР назад «гибридными методами», а Украина «сможет быть цельной, только если защитит свое право на европейское и евроатлантическое будущее».

Также дипломат заявил, что Россия пытается «взять Украину на испуг», но реальное столкновение странам сейчас не грозит. Похожее мнение ранее выразил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. Он заявил, что не ожидает эскалации на границе в ближайшее время: по его мнению, Россия хочет переговоров и «повышает ставки».