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59 минут назад

Чалый потребовал «остановить Россию» ради будущего Украины в Европе

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Украина сможет войти в «круг цивилизованных европейских стран», только если «остановит Россию». Об этом он заявил в эфире Еспресо ТВ.

Названо «единственное условие» присоединения Украины к Европе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Это единственный способ. Или ждать еще десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит», - заявил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что полное присоединение к Европе должно означать ускорение экономического и социального развития страны, а не только поездки украинцев на заработки в ЕС и путешествия по безвизу.

Россию обвинили в разжигании межнациональной вражды на Украине

Чалый добавил, что Россия, «накачавшая милитаристские мускулы», постарается вернуть все республики бывшего СССР назад «гибридными методами», а Украина «сможет быть цельной, только если защитит свое право на европейское и евроатлантическое будущее».

Также дипломат заявил, что Россия пытается «взять Украину на испуг», но реальное столкновение странам сейчас не грозит. Похожее мнение ранее выразил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. Он заявил, что не ожидает эскалации на границе в ближайшее время: по его мнению, Россия хочет переговоров и «повышает ставки».

«Сейчас Россия то подгоняет людей, то отводит. <…> Но это сейчас не угрожает нашей армии, стране каким-то вторжением. <…> Россия делала вид, что она наращивает войска, и мы видим, что они все-таки хотят провести переговоры и повысить ставки», - заключил он.

В мире,Валерий Чалый,Верховная Рада,ЕС,
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