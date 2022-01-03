Едва не сгоревший поджигатель школы попал на видео

В Китае местный житель попытался поджечь школу и сам едва не сгорел. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», опубликовавшее видео происшествия.

На кадрах видно, как мужчина в мотоциклетном шлеме обливает входную дверь учебного заведения легковоспламеняющейся жидкостью и подносит огонь. Однако злоумышленник не учел того, что часть горючего попала на него. Пламя моментально перекинулось на руки и ноги поджигателя, охваченный огнем он убежал с места ЧП.