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1 час назад

Едва не сгоревший поджигатель школы попал на видео

В Китае местный житель попытался поджечь школу и сам едва не сгорел. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», опубликовавшее видео происшествия.

На кадрах видно, как мужчина в мотоциклетном шлеме обливает входную дверь учебного заведения легковоспламеняющейся жидкостью и подносит огонь. Однако злоумышленник не учел того, что часть горючего попала на него. Пламя моментально перекинулось на руки и ноги поджигателя, охваченный огнем он убежал с места ЧП.

Ранее сообщалось о пожаре в храме под Оренбургом, старинную церковь тушили на протяжении девяти часов.

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