В казахстанский город перебросили авиацию на фоне протестов

В аэропорту казахстанского города Актау — административного центра Мангистауской области, где проходят массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автотранспорта — приземлились два самолета военно-транспортной авиации. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ) со ссылкой на предоставленное очевидцами видео.

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Также корреспондент агентства утверждает, что в город Жанаозен, относящийся к Мангистауской области, перебрасывают силовиков.

«В районе Жетыбая едет автобус с бойцами Национальной гвардии, своими глазами видел их — на автомашине "Урал"», — приводит КазТАГ сообщение, распространенное среди протестующих 3 января.

В Национальной гвардии Казахстана на появившуюся информацию не отреагировали.

«Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента в Актау сообщает, что в районе, где проходит стихийный митинг против повышения цен на газ, отключился свет. В городском управлении электросетей это объяснили «аварийным высоковольтным отключением».

Как пишет КазТАГ, протестующие в Актау не собираются расходиться, а продолжают скандировать требования к властям — частичное снижение цен их уже не устраивает.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10,2 до 20,5 российского рубля) за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.