В Раде заявили о популярности Путина на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива заявил, что многие украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Парламентарии написал: "Его поздравление [Путина], уверен, посмотрели все!".

Также представитель Украины спрогнозировал, что в наступившем году многие украинские политики и чиновники уделят особое внимание дню рождению российского лидера.

"С Новым годом! Именно в этом году каждый украинский маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения!" — полагает депутат Рады.

Ранее на Украине заявили, что президента Владимира Зеленского "опасно отпускать" на переговоры с Путиным. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко уточнил: "Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично.

Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю". Путин и Зеленский встречались лично только раз — в декабре 2019 года на саммите лидеров стран нормандского формата.

Ранее сообщалось, что на Украине сочли переговоры Путина и Байдена "опасным звонком".