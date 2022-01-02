Чем опасно для России членство Финляндии в НАТО

Премьер Финляндии допустила вступление страны в НАТО

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что ее страна имеет право подать заявку на вступление в НАТО. По ее слова, Хельсинки сохраняет эту возможность, поскольку дорожит свободой выбора. Тему вступления Финляндии в НАТО также затронул президент Саули Ниинистё в своем новогоднем обращении. В России видят в подобных заявлениях угрозу для Санкт-Петербурга.

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Премьер Финляндии в новогодней речи указала, что каждое государство должно самостоятельно решать вопросы своей безопасности.

«Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны ценить эту свободу выбора. <…> Мы показываем, что извлекаем уроки из прошлого. Мы сохраняем пространство для маневра», — подчеркнула она.

Премьер Финляндии пообещала, что Хельсинки усилит оборонное сотрудничество с Евросоюзом.

Ранее в своем праздничном обращении президент Финляндии также заявил, что страна сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО. Он отметил, что требования России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, поскольку они противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности. «Сферам интересов не место в 2020-х годах. Полное равенство всех государств — фундаментальный принцип, который должен соблюдаться всеми», — считает президент.

Второй 1939-й

Президент Российской ассоциация прибалтийских исследований Николай Межевич заявил, что подобной риторикой Финляндия может угрожать России, в частности Санкт-Петербургу. «Тон заявлений финнов стал в последний год неадекватен, как и решение о закупке истребителей-бомбардировщиков, которые способны наносить ядерные удары по всему северо-западу России», — сообщил эксперт изданию «Взгляд».

Правительство Финляндии объявило о том, что закупит у США 64 многофункциональных истребителя F-35, в декабре.

Межевич предупредил, что, если Финляндия вступит в НАТО, России придется увеличить военно-политические усилия на севере. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», — резюмировал специалист.

По его мнению, на потенциальное вступление Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота.

В то же время, по словам Межевича, какими бы ни были намерения финских властей, население самой Финляндии неоднозначно относится к присоединению к Североатлантическому альянсу.

«Еще живо поколение, которое хорошо помнит 70-е годы, когда от страны, названной Рейганом «империей зла», финны зла не ощущали, а ощущали экономическую выгоду от соседства с СССР», — пояснил он.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил «РИА Новости», что высказывания властей Финляндии о возможном присоединении к Североатлантическому альянсу не нужно воспринимать всерьез. «Я думаю, что пока это всего лишь заявление. Хотя дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведется давно. Эти дискуссии еще велись до украинского кризиса», — напомнил он.

Тимофеев уточнил, что пока решение о вступление в НАТО в Финляндии поддерживает меньшинство. У страны нет реальной потребности присоединиться к альянсу, добавил он, поскольку Финляндия может и без этого решать свои задачи безопасности и сотрудничества с западными партнерами.

Отношения Финляндии с НАТО

Финляндия сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках программы «Партнерство ради мира». Фактически, страна исполняет в альянсе функции наблюдателя. С 1993 года Финляндия принимает участие в невоенной части маневров НАТО в Балтийском море, касающейся отработки международного взаимодействия в аварийно-спасательных работах.

Бывший финский министр иностранных дел Тимо Сойни в 2017 году сказал, что Финляндия не исключает вступления в НАТО, однако сейчас для страны это не актуально. В октябре этого года действующий министр иностранных дел республики Эркки Туомиойя отметил, что позиция финского правительство по этому вопросу остается неизменной.

«Происходящее в Европе, может быть, сделало взгляды более полярными. Но ни у нынешнего правительства, ни у будущего правительства, как мне кажется, нет планов менять линию Финляндии по этому вопросу», — уточнил он.

Министр указал, что общественное мнение в Финляндии стабильно выступает против присоединения к альянсу. «Ситуация в Финляндии предельно ясна. Последние 20-25 лет общественное мнение стабильно: 60% населения - против, 25% - за», — сообщил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2021 года заявил, что тесное сотрудничество между НАТО, Швецией и Финляндией способствует поддержанию мира и безопасности в регионе. Столтенберг отметил, что Швеция и Финляндия «инвестируют в новые военные возможности». В то же время он напомнил о разнице между партнерами НАТО и членами альянса. «Статья 5 устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну страну рассматривается как нападение на все страны. Это не действует в отношении партнеров», — пояснил генсек.

Российский МИД в 2017 году отмечал, что Москва никогда не оспаривала вступление Финляндии в НАТО. «Финская политика неучастия в военных союзах - один из ключевых факторов обеспечения безопасности на севере Европы», — в то же время напомнил он.

Президент России Владимир Путин в 2016 году во время посещения Финляндии предупредил, что в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс Россия вынуждена будет придвинуть российские войска ближе к финским границам. По мнению российского президента, НАТО может использовать Финляндию в своих целях. «Организация НАТО, наверное, с удовольствием воевала бы с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Нам — нет. Мы не хотим. Но вы сами решаете, чего вам нужно», — предупредил тогда Путин.