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44 минуты назад

На Украине раскрыли условие для победы в «войне» с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл условие для победы страны в «войне с Россией» в 2022 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

На Украине раскрыли условие для победы в «войне» с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, для этого Киеву необходимо «стать игроком». Климкин отметил, что украинским властям следует вместе с друзьями и партнерами играть в свою игру, в частности выполнять свои обещания. «Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать», — подчеркнул экс-глава МИД.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

Ранее Климкин заявил, что война между Россией и Украиной невозможна из-за особенностей характера российского президента Владимира Путина. «Путин прекрасно понимает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками. И даже внутри России это никогда не будет воспринято. Он всегда работает с целью взять на себя очень четко просчитанный риск. Большая атака на Украину идет дальше этого просчитанного риска», — заявил бывший министр.

В мире,Павел Климкин,Владимир Путин,МИД,
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