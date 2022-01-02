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1 час назад

В ЛНР сообщили о стягивании вооружения к захваченной ВСУ школе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудуют огневые позиции в здании общеобразовательной школы села Валуйское, захваченной в конце декабря. Об этом сообщается на сайте Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

К захваченной ВСУ школе стягивают вооружения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в школе продолжилось «развертывание штаба тактического подразделения националистов».

«В районе школы фиксируется концентрация пребывающих автомобилей с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями», — добавили в ведомстве.

В Народной милиции также назвали использование Киевом здания образовательного учреждения грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

Украинские военные заняли школу в Донбассе

О том, что ВСУ заняли здание школы в Валуйском, стало известно в субботу, 1 января. В ЛНР сообщили, что под видом патрулирования улиц украинские военные распространяют наркотики среди жителей села, организовывая «закладки». Такие патрули, по информации милиции, укомплектованы бывшими сотрудниками МВД Луганской области, которые ходят по улицам с нарукавными шевронами радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская).

В мире,Правый сектор,МВД,
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