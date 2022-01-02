В египетской Хургаде в Новый год выпал град со снегом. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший снятые российскими туристами кадры из курортного города.

Отдыхающим пришлось прятаться под полотенцами из-за внезапной погодной аномалии – обычно в городе по полгода не бывает дождей. Падавшие с неба крупные куски льда засыпали пляжи, дороги и территории отелей, ресторанов и кафе. При этом температура воздуха составила плюс двадцать градусов по Цельсию.