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36 минут назад

Украинцы отметили день рождения Бандеры

Украинские националисты отпраздновали день рождения Степана Бандеры, устроив факельное шествие в центре Киева. По улицам столицы прошло около тысячи человек, пишет ТАСС.

По данным корреспондента издания, присутствовавшего на месте событий, участники акции скандировали лозунги: «Кубань - это Украина», «Слава Украине - смерть врагам», а также потребовали государственного признания Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. Националисты в ходе шествия также выразили свое возмущение тем, что в этом году не был размещен большой портрет Бандеры на фасаде здания Киевского горсовета.

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На главном плакате марша был изображен пылающий Кремль, а на его фоне портрет Степана Бандеры. Также участники марша принесли плакат с призывом устроить «Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом», пишет «Страна.ua».

Собравшиеся хотели устроить пикет и возле офиса президента Зеленского, но полиция не пропустила их, пишет Первый канал.

Шествие в Киеве в честь идеолога украинского национализма закончилось без происшествий, завершившись молебном. В Национальной полиции Украины заявили, что в «мероприятиях по случаю 113-летия Степана Бандеры приняли участие около 3,5 тысяч человек».

«Всего прошло 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Общественный порядок и безопасность людей обеспечили полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины», - отмечается в сообщении в аккаунте ведомства в Facebook.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания в годы Великой Отечественной войны боевого крыла Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*. Она действовала на стороне фашистских сил и воевала против советских войск. От рук бандеровцев погибли тысячи евреев Западной Украины. В мае 2015 года действующий президент Петр Порошенко дал участникам организации статус «борцов за независимость» и право на социальные гарантии от государства.

*экстремистская организация, запрещена на территории России

В мире,Видео,Степан Бандера,Петр Порошенко,ИТАР-ТАСС,
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