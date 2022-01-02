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1 час назад

Украинский политолог назвал уникальное «достижение» страны

Украина в настоящий момент является единственным государством, где в один момент фиксируется одновременный отток и капитала, и рабочей силы. Таким мнение в эфире телеканала «Украина 24» поделился политолог Вадим Карасев.

Украинский политолог назвал уникальное «достижение» страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы единственная, уникальная страна — у нас капитал утекает, и рабочая сила... Я уже не говорю, что у нас демография — европейское старейшее население, экономика африканская. Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная - зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе», - сказал украинский эксперт.

По слова Карасева, на Украине на сегодняшний день нет четкой экономической доктрины, а единственной возможностью покрытия дефицита платежного баланса остается трудовая миграция населения из страны и переводы от уехавших на заработки.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявлял, что слишком высокие цены на газ приводят к постепенному закрытию производств в стране. Кроме того, экс-глава ведомства предупредил, что это повлечет за собой закрытие производств, дефицит продукции и безработицу. Люди остаются без заработной платы, а кризис уже коснулся целых отраслей экономики, добавил Могилев.

В мире,Анатолий Могилев,Вадим Карасев,
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