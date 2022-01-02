Украинский политолог назвал уникальное «достижение» страны

Украина в настоящий момент является единственным государством, где в один момент фиксируется одновременный отток и капитала, и рабочей силы. Таким мнение в эфире телеканала «Украина 24» поделился политолог Вадим Карасев.

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«Мы единственная, уникальная страна — у нас капитал утекает, и рабочая сила... Я уже не говорю, что у нас демография — европейское старейшее население, экономика африканская. Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная - зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе», - сказал украинский эксперт.

По слова Карасева, на Украине на сегодняшний день нет четкой экономической доктрины, а единственной возможностью покрытия дефицита платежного баланса остается трудовая миграция населения из страны и переводы от уехавших на заработки.