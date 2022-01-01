В Китае резко увеличилось число заражений COVID-19

За последнюю неделю 2021 года в Китае было зафиксировано самое больше количество новых случаев заражения COVID-19 после подавления первой волны коронавируса в стране ещё весной 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters. Центром новой эпидемии стал город Сиань в провинции Шанси.

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Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 175 новых случаях с подтверждёнными клиническими симптомами на 31 декабря. Общее число симптоматических случаев в материковом Китае за последнюю неделю составило 1151, — сообщает Reuters.

С 23 декабря всем жителям Сианя запретили выходить из дома и покидать город без необходимости. Все массовые мероприятия в городе и провинции Шанси были отменены. Также закрыты начальные и средние школы и приостановлено авиасообщение с городом. Власти Сианя проводят массовое тестирование населения.

В Сиань было направлено восемь инспекционных групп для оценки работы местных властей по контролю за распространением вируса. 26 чиновников и четыре местные партийные организации были привлечены к уголовной ответственности за неэффективную работу по сдерживанию пандемии.

По состоянию на конец 2021 года в стране было зарегистрировано более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее проживающий в США китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн рассказал американским спецслужбам о распространении коронавируса ещё в ноябре 2019 года. Это произошло более чем за месяц до того, как Китай официально признал, что произошла первая вспышка заболевания.