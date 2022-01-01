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24 минуты назад

На Украине заявили о правах на четыре региона России

Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей принадлежат Украине. Об этом в своей статье в киевском журнале «День» заявил публицист Сергей Грабовский.

На Украине заявили о правах на четыре региона России
Фото: ТАССТАСС

На написание колонки автора толкнули слова Владимира Путина об «исторических российских территориях в составе современной Украины». Грабовского возмутило молчание киевских властей на заявление главы РФ и он решил сам ответить Москве.

«На картах Европы XVII – начала XVIII века Украина есть, а вот Россия отсутствует. Есть либо Татария, либо Московия», — написал Грабовский.

Также публицист напомнил о провозглашении Украинской народной республики в 1917 году. При этом, по словам Грабовского, на картах 1918 года границы Украины отличались от ее современных рубежей.

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«В состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар — то есть она уходит за Дон. Часть же нынешнего Донбасса, действительно, находилась за пределами страны, но Луганск, Юзовка (Донецк), Дебальцево, Мариуполь — украинские. А та незначительная часть Донбасса, которая не вошла в Украину, не являлась и российской — то были земли самоуправляющегося Войска Донского, и казаки тогда считали себя отдельным народом. Затем согласно картам 1922 года большевики отрезали от Украины Белгород и половину Слобожанщины, но добавили восточный Донбасс и Таганрог, последний ненадолго», — отметил Грабовский.

Кроме того публицист заявил в своей статье о желании Кубани войти в состав Украины в 1918-1919 годах. Но произойти этому помешала имперская позиция «белой» России.

«Кубань — типичная "историческая украинская территория", как и Таганрог, и восточная Слобожанщина, и Стародубщина. Причем территория национально-этническая, а не имперско-колониальная», — заключил Грабовский.

В мире,Владимир Путин,
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