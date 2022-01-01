На Украине заявили о правах на четыре региона России

«В состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар — то есть она уходит за Дон. Часть же нынешнего Донбасса, действительно, находилась за пределами страны, но Луганск, Юзовка (Донецк), Дебальцево, Мариуполь — украинские. А та незначительная часть Донбасса, которая не вошла в Украину, не являлась и российской — то были земли самоуправляющегося Войска Донского, и казаки тогда считали себя отдельным народом. Затем согласно картам 1922 года большевики отрезали от Украины Белгород и половину Слобожанщины, но добавили восточный Донбасс и Таганрог, последний ненадолго», — отметил Грабовский.